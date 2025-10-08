Policial 08-10-2025

Presentan Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales



Ante la presencia de alrededor de sesenta brigadistas así como también de numerosos vehículos de Conaf, Senapred, Bomberos de Chile, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, PDI y Corma; el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales.

El Plan cuenta con diversos componentes que tienen por objetivo preparar al país de cara a la temporada de más altas temperaturas, época en la que aumenta el riesgo de ocurrencia de incendios forestales. Así, este involucra la inversión en personal, aeronaves y maquinaria; coordinación entre diversas instituciones tanto públicas como privadas; la articulación de cooperación internacional, programas de prevención aplicados en la ciudadanía -como es el caso de Comunidades Preparadas frente a los incendios forestales- entre otros.

El Presidente, quien estuvo acompañado de los ministros y ministras de Agricultura, Ignacia Fernández; del Interior, Álvaro Elizalde; el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca; y la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; saludó a los brigadistas, agradeció su trabajo y recorrió la maquinaria dispuesta en el aeródromo, ingresando además al Puesto de Mando PUMA de Conaf, que permite monitorear en tiempo real con diversas herramientas de alta tecnología la situación en tiempo real de un incendio; y a un centro de operaciones de emergencia de Senapred.

Durante su intervención, el jefe de Estado destacó que se hace necesario “hacer un llamado a la responsabilidad y contarles que nuestro país cuenta con más de 160 mil millones de pesos para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales a través del Plan de Acción 2025-2026”. A ello, el Presidente añadió que “la prevención es un deber y una responsabilidad compartida, porque como hemos dicho año tras año, el 99% de los incendios son por causa humana”.

Según las cifras aportadas, se cuentan con más de $160.000 millones para el combate de incendios forestales, lo que significa un incremento de sobre el 110% del recurso disponible. Y eso se traducirá en acciones concretas, como el hecho de tener un número más importante de brigadas, de 252 brigadas constituidas a 319 brigadas esta temporada. En aeronaves, se pasó de 62 a 77 aeronaves. En materia de prevención, equipos técnicos de 155 a 229 personas, lo que significa un aumento del 48% de los equipos técnicos dispuestos en tareas de prevención.

Finalmente, se precisó que en la actualidad ya se cuenta con unas 314 comunidades con las que se trabajan medidas para disminuir el riesgo ante incendios forestales”.

