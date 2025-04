Política 03-04-2025

Presentan proyecto de ley para autorizar detectores de metales en colegios y centros de salud



Con el objetivo de fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales y centros de salud, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el Maule Norte, Felipe Donoso, presentó un proyecto de ley que autoriza la instalación de detectores de metales en los accesos de estos recintos.

El parlamentario gremialista explicó que esta iniciativa busca prevenir el ingreso de armas y otros objetos peligrosos, brindando mayor tranquilidad a las comunidades educativas, pacientes y trabajadores del sector salud. La violencia escolar y los episodios de agresión en centros asistenciales han aumentado en los últimos años. No podemos seguir permitiendo que estos espacios sean vulnerables a situaciones de peligro. Este proyecto responde a una necesidad urgente de protección, afirmó Donoso.

La propuesta establece que tanto colegios como centros de salud podrán implementar esta tecnología mediante protocolos internos que garanticen el respeto a la privacidad y la dignidad de las personas. La medida ha generado el respaldo de apoderados, docentes y funcionarios del sector salud, quienes valoran la posibilidad de contar con mayores herramientas de seguridad en sus lugares de estudio y trabajo.

El representante de la Región del Maule destacó que la normativa propuesta sigue criterios similares a los adoptados en otros países para reforzar la seguridad en espacios de alta concurrencia. Además, recordó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya ha resuelto en un caso anterior que la instalación de estos dispositivos no vulnera los derechos fundamentales de los estudiantes cuando se implementa con protocolos adecuados.

El Estado tiene el deber de garantizar condiciones seguras en colegios y centros de salud. No podemos esperar a que ocurra una tragedia mayor para tomar medidas, concluyó el diputado Donoso.

El proyecto ahora deberá ser discutido en la Cámara Baja, donde se espera que genere un amplio debate sobre las estrategias de prevención de la violencia en espacios públicos esenciales para la sociedad.