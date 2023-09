Policial 26-09-2023

Presentan querella por daños causados a icónica imagen de la Virgen del Carmen en Pelarco



- El municipio presentó ante el Juzgado de Garantía de Talca una querella en la que se solicita la investigación de los delitos de ultraje a objetos de culto y daños.



Ayer, la Municipalidad de Pelarco presentó acciones legales contra quienes resulten responsables por los daños ocasionados a la imagen de la Virgen del Carmen que se encontraba ubicada en la Ruta K-45, específicamente en la entrada de la comuna, en un hecho ocurrido la madrugada del pasado 19 de septiembre.

“Lamentablemente, para nosotros esto es un daño incalculable, un sacrilegio, nunca pensamos que en una comuna rural con tanta devoción a la Virgen del Carmen de parte de nuestros vecinos pudieran haber hecho este acto vandálico. Por lo tanto, quisimos hacernos parte de esta investigación entregando estos antecedentes a Fiscalía y también el video, porque teníamos cámaras de seguridad”, explicó la primera autoridad comunal de Pelarco, Bernardo Vásquez.

En concreto, el municipio presentó ante el Juzgado de Garantía de Talca una querella en la que se solicita la investigación del delito de ultraje a objetos de culto y el delito de daños. Además, se hizo parte de la denuncia presentada previamente ante Fiscalía.

Lo anterior “por lo que representa la imagen de la Virgen del Carmen, sobre todo, para la comuna de Pelarco donde año a año se celebra la Fiesta Nacional de la Virgen del Carmen y a razón de eso percibimos que quienes sean responsables claramente cumplan con el castigo correspondiente de acuerdo a la legislación vigente”, puntualizó el asesor jurídico de la Municipalidad, Diego Pinto.

“Estamos pidiendo que la justicia haga su pega, que vea los requerimientos que estamos entregando como Municipalidad y esperamos que el culpable o los culpables paguen con la pena que corresponde. Esto no podemos permitirlo ni en Pelarco ni en ninguna parte del territorio de nuestro país”, aseveró el jefe comunal.

De igual manera, Vásquez enfatizó que lo sucedido causó conmoción en la comunidad no solo religiosa, sino que generó rechazo transversal.

Ante esto, el alcalde subrayó que como autoridades “no podemos seguir viendo la falta del orden que hay y también la falta de respeto hacia algo tan sensible como son las imágenes religiosas”.