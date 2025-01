Policial 18-01-2025

Presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca participa en inauguración del Complejo Penitenciario "La Laguna"

En una ceremonia que fue encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y que contó con la participación de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce Toloza, junto a diversas autoridades nacionales y regionales, se llevó a cabo la inauguración del Complejo Penitenciario "La Laguna".

El recinto tiene una capacidad para albergar a más de 2300 internos, con altos estándares en infraestructura, seguridad y reinserción, transformándolo como uno de los complejos penitenciarios de alta calidad a nivel sudamericano.

En su intervención, el Presidente de la República, Gabriel Boric, manifestó que la construcción de esta cárcel es un hito, y es un hito que sea acá en la región del Maule, porque la situación más crítica de hacinamiento están hoy en el Maule y Atacama, y eso significa inevitablemente que el Estado no está haciendo bien la pega, no se puede hacer bien la pega de reinserción, no se puede mantener la seguridad, no se puede garantizar la seguridad de los mismos trabajadores de Gendarmería con altos niveles de hacinamiento.

Tenemos que aumentar nuestra capacidad carcelaria para separar de mejor forma a los internos, reducir la violencia, evitar la articulación de redes de crimen organizado y prevenir delitos desde los recintos penitenciario, enfatizó la primera autoridad del país.

En el Maule existe en la actualidad un 200% de hacinamiento, solamente equiparable a la que tiene la región de Atacama, por lo tanto, esta actividad es crucial, si bien el recinto se ocupara de forma gradual iniciando con 100 personas, en el futuro albergará a 2 mil 320 internos, lo que sin duda ayudará para reducir el hacinamiento existente en la región, además de mejorar las condiciones laborales para los funcionarios del Gendarmería, las cuales serán óptimas, concluyó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca.