Social 23-08-2023

Presidente Boric anuncia bonos de hasta $5 millones para afectados por las inundaciones

- Apoyo económico beneficiará a 12.680 agricultores y agricultoras, entre ellos 7.608 usuarios de INDAP, que son parte del catastro de la pasada emergencia. Además, a través de INDAP se destinarán $7.000 millones para recuperar infraestructura de riego.



En Linares, región del Maule, el Presidente Gabriel Boric anunció el estado constitucional de catástrofe entre las regiones de O Higgins y Biobío por el sistema frontal que está afectando a la zona centro sur del país, lo que permitirá facilitar la entrega de ayuda a los afectados. A ello se agrega una serie de medidas para mitigar los daños causados por el frente de mal tiempo de junio pasado a miles de agricultores y a los que se sumarán los de la actual.



"Puedo contar que desde el 4 de septiembre se comenzará a pagar el bono para agricultores. Va a ir en ayuda de 12.680 productores del catastro de afectación productiva, con montos que van entre los $500 mil y los $5 millones, dependiendo del nivel de afectación", indicó el mandatario.



Según el catastro levantado por el Ministerio de Agricultura, el total de afectación alcanza a 12.680 productores, entre los que se encuentran 7.608 usuarios y usuarias de INDAP, los que podrán acceder a un bono que va desde los $500 mil hasta los $5 millones, según el nivel de afectación y que estén debidamente registrados en el Catastro de Afectación.



Los recursos de este bono de reconstrucción serán entregados vía Cuenta RUT o mediante Pago Cash en las sucursales Banco Estado. Dichos recursos podrán ser utilizados para diferentes inversiones según sea la situación productiva y comercial de cada usuario; focalizándose principalmente en la adquisición de insumos (semillas, plantas, forraje, fertilizantes), infraestructura (invernaderos, cercos, bodegas, galpones), equipamiento (motocultivadores, tractores, motosierras, desbrozadoras), riego (estanques, punteras, sistemas fotovoltaicos, acumuladores de agua).



El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela sostuvo que se “ha anunciado hoy día $7 mil millones especiales para riego y sistemas de canales de pequeña agricultura vía INDAP. También un fondo de $2.500 millones para la grave afectación de canales en la región más afectada que es el Maule”.



Asimismo, el secretario de Estado explicó que “los bonos de recuperación económica son para nuestros agricultores y agricultoras según su realidad, para cultivos de primavera, para reponer su invernadero o para recuperar sistemas de riego intraprediales. Son casi 13 mil los agricultores favorecidos, 7 mil INDAP y más de 5 mil no INDAP. Van a recibir el bono según el nivel de afectación, que se calcula en base a las fichas de afectación agrícola, de $500 mil hasta $5 millones para los que tuvieron una mayor afectación y son más productivo. De esta manera vamos ayudando y acompañando con el mensaje del Presidente Boric de no dejar a nadie solo”.



“Lamentablemente la pequeña y mediana agricultura se ha visto afectada con este sistema frontal en particular que llega este año y como el también anunciado Niño. Hemos estado haciendo un llamado muy importante a la prevención. A seguir cuidando la vida humana de seguir las indicaciones de Senapred. Lo más importante es resguardar la vida humana, el llamado que hemos hecho a la prevención es a desplazar los animales a lugares seguros, es decir, a zonas altas para que no se vean afectados”, dijo el Director Nacional de INDAP, Santiago Rojas. De la misma manera, los usuarios y usuarias que reciban este bono, deberán rendirlo antes del 30 de noviembre de este año.



$7.000 MILLONES PARA RECUPERAR EL RIEGO



En la misma línea, acotó que "desde INDAP se han puesto a disposición $7 mil millones para recuperar canales de riego, así como enfrentar la emergencia y preparar la temporada 2023-2024", agregó el Presidente Boric.



Dichos recursos, que serán ejecutados por INDAP, permitirán enfrentar la temporada de riego 2023-2024, para lo cual los equipos de riego de este servicio público identificaron las obras que deben ser despejadas con trabajos de remoción de tierra y poder recuperar la infraestructura de riego dañada.



TRABAJO CON ASOCIACIONES



Por su parte, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, sostuvo una reunión con representantes de la Federación de Productores de Frutas (Fedefruta) y la Asociación de Productores y Exportadores de Hortalizas (Hortach), para conocer las principales inquietudes de los gremios y coordinar en conjunto medidas de apoyo a las y los agricultores de la zona centro-sur, afectados por el sistema frontal.



“Tal como lo hicimos durante las inundaciones de junio pasado, contactamos inmediatamente a los gremios para conocer los niveles de afectación de sus asociados y escuchar cuáles son sus principales necesidades. En la instancia nos señalaron que éstas tienen que ver con la reposición de sus sistemas de riego y acceso a bonos blandos”, explicó la subsecretaria, agregando que “les hemos comunicado que cuentan con nosotros para mantenerlos informados de los eventos que acontezcan, y, por otra parte, les hemos solicitado a ellos proporcionarnos los datos que manejen para trabajar en conjunto”, expresó.