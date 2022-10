Agricultura 20-10-2022

Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa en el Encuentro Nacional del Agro 2022



El Mandatario abordó los desafíos del mundo rural y los avances del Ejecutivo en temas relacionados a este último.



Ayer, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó en una nueva edición del Encuentro Nacional del Agro, Enagro. Previo a la actividad, el Mandatario sostuvo una conversación previa con el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, junto a otros integrantes de la directiva. Ya en el salón principal, durante su discurso, el Presidente Boric, afirmó que el Gobierno tiene "total claridad de que un país más fuerte, un país más sólido es aquel que posee una agricultura pujante, protegida", y agregó que, "una agricultura fuerte representa seguridad alimentaria para nuestro país y genera miles de fuentes laborales".

Además, el Mandatario abordó diferentes materias relevantes para el mundo de la agroindustria, como la disponibilidad alimentaria y los recursos hídricos.

Sobre el primer punto, destacó el trabajo del Programa Siembra por Chile, el cual, a pesar de las proyecciones iniciales, ha permitido revertir la tendencia a la baja de las siembras de los últimos años de cultivos como el trigo, la cebada y el maíz.

En relación al segundo tema, valoró las lluvias de este año, agregando que parte de los resultados del programa, "tienen que ver mucho las condiciones climáticas", relevando además el trabajo en terreno "y la iniciativa privada que ha permitido aprovechar las buenas lluvias que hemos tenido este año, de las cuales nos alegramos y esperamos se mantengan".



El Ministro (s) de Agricultura, José Guajardo Reyes, comentó que: “Queda tanto por hacer, pero tenemos confianza en el trabajo mancomunado que podemos realizar entre el sector público, los agricultores, las empresas, los productores, emprendedores, académicos, investigadores y tantos otros; pero eso sí, avanzar hacia un desarrollo de nuestra agricultura de forma más sustentable, integrada y equitativa y que vaya en claro beneficio de los y las habitantes de todas nuestras regiones”.



Incidentes durante el 18 de octubre

Al inicio de su presentación, el Presidente Boric se refirió a los hechos de violencia ocurridos durante el pasado 18 de octubre.

"Quiero que sepan, y lo digo de manera muy clara y categórica, que nuestro Gobierno no va a descansar hasta quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan y violentan a las personas tengan la sanción que se merecen. Lo dije ayer y lo repito: la legítima protesta que siempre robustece a las democracias no puede ser sinónimo de violencia", agregando que, "no basta sólo con condenar en el discurso, tenemos que poner nuestras acciones allí donde ponemos las palabras". Finalmente, el Jefe de Estado afirmó haberle instruido al Subsecretario Monsalve que se comunique de inmediato con el Alcalde de Puente Alto, Germán Codina, para que "vaya a la comuna, constate los daños y busquemos la manera de repararlo en conjunto. Quiero que sepan que mi Gobierno no va a dejar solas a las municipalidades y, en este caso, tampoco a los vecinos y vecinas"