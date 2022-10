Política 19-10-2022

Presidente de la República Gabriel Boric realizó declaración a tres años del 18 de octubre



A 3 años del Estallido Social en Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio un punto de prensa en el cual señaló que “no pretendamos negar la historia”, emplazando a quienes señalan que el 18 de octubre fue “una pura expresión de violencia”.

El Primer Mandatario llamó a los sectores políticos a salir de las trincheras para responder a la fractura social que radicó en el estallido. Asimismo, afirmó que no hay dicotomía entre la condena de las violaciones a los DDHH y el respaldo a Carabineros.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que “el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco como han querido instalar los últimos días fue una pura ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar y dar respuesta”.

Consecuentemente, el mandatario hizo hincapié en la oportunidad que presenta el estallido para producir un proceso de cambios institucionales y democráticos. “Eso es el proceso constitucional, esas son las reformas que tenemos en carpeta”, aseguró.