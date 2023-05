Política 17-05-2023

Presidente del Senado llama al gobierno a acelerar una docena de proyectos de la agenda de seguridad



"De los 31 proyectos comprometidos en la agenda de seguridad suscrita en abril pasado, entre ambas cámaras del Congreso y el Ejecutivo, 19 se encontraban en trámite legislativo. De ellos, dos ya son ley de la República: antisicariato y otra norma que permite el control policial preventivo con fines migratorios; mientras que otras trece iniciativas tuvieron avances sustantivos y solo cuatro no registraron más cambios”.

Este fue el balance que entregó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), al cumplirse un mes del acuerdo y el compromiso de celeridad adquirido entre el Ejecutivo y el Congreso para atender las demandas de mayor seguridad pública en el país.

Sin embargo, el titular del Senado expresó “su preocupación pues, de los 12 proyectos que el gobierno comprometió enviar no se han ingresado ninguno y eso es motivo de inquietud porque si nos propusimos plazos (en un cronograma de 15, 60 y 90 días), me preocupa que el Ejecutivo no haya ingresado, en los tiempos concordados, las normas que tienen que ver con sus facultades exclusivas”.