Política 29-03-2023

Presidente Gabriel Boric: “la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia”



El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó la Tenencia El Belloto acompañado por las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, además del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. En el lugar pudo entregarle el pésame a la familia de la Sargento Olivares y también saludar a todas sus compañeras y compañeros.

A su llegada al Palacio de La Moneda tuvo palabras para hacer un llamado al trabajo conjunto entre todos los sectores y así enfrentar la problemática de seguridad que vive el país.

En este sentido, estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera, en que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y éste no, a que el Gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia.