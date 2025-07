Deportes 20-07-2025

Presidentes de las cuatro Asociaciones del Fútbol Amateur de Linares buscan erradicar la violencia en las canchas

- “No nos temblará la mano para castigar a los culpables”, afirmaron los dirigentes

Ya era hora . Por fin se pusieron de acuerdo y han dado un paso histórico los presidentes de las cuatro asociaciones del fútbol amateur de la comuna de Linares para erradicar la violencia en las canchas , algo que lamentablemente en los últimos meses se había tornado en algo muy preocupante, alejando a las familias que antes iban al estadio para apoyar a sus respectivas instituciones . El Colodep fue el escenario para que, a través de un acuerdo , estamparan sus firmas y decir basta a los que no entienden que el fútbol es un hermoso deporte.

Francisco Jaramillo , de la Asociación de la Precordillera ; Claudio Cofré Arévalo de la Víctor Zavala Bravo ; Luis Vergara , de los viejitos cracks y Joel Fuentes de la Asociación de Futbol Amateur de Linares , sellaron esta acuerdo que en síntesis señala lo siguiente: “ el jugador que agreda aun juez , o provoque hechos que atentan contra el espectáculo , en las canchas y que reciba un castigo por parte de su asociación , no podrá , jugar en ninguna de las asociaciones , puesto que la información llegará automáticamente a cada presidente de asociación . Vale decir que el jugador deberá cumplir la sentencia correspondiente”.

A modo de ejemplo, si un jugador de una determinada asociación es sorprendido e informado en la papeleta y sea sancionado , no podrá jugar en ninguna de las 3 asociaciones restantes mientras no cumpla su castigo . Antes , si un jugador era culpable de desórdenes y agresiones , se iba del club con destino a otra asociación y seguía como si no había pasado nada . Al firmarse este acuerdo , no podrá hacer lo mismo y no podrá jugar en ninguna de las asociaciones.

Como lo han señalado los presidentes de las cuatro asociaciones “ ya estamos cansados que cada fin de semana haya desordenes y hechos de violencia que no le hacen bien al futbol . Al contrario, alejan a la familia de este espectáculo tan maravilloso. Esperamos que con esta medida todo sea diferentes y que de una vez por todas la violencia no le gane a la pasión de multitudes “.

CARTELERA

En este domingo la AFAL programó la décima fecha , de la Primera Rueda , con los siguientes encuentros : Unión San Luis con Hospital , cancha San Luis , desde las 10:00 horas ; Nacional Municipal con Panimávida, cancha Municipal a las 11:00 horas ; Unión Yungay con San Antonio Lamas , cancha Yungay a las 10 :00 horas ; Sergio Livingstone con Vara Gruesa , en las Obras 11:00 horas ; Yerbas Buenas con Badilla , en la comuna histórica 11:00 horas; Alianza con Juventud Católica , cancha Alianza , desde las 10 de la mañana y Juventud Guadalupe con Colbún, pendiente.

LA ZAVALA

La séptima fecha es la que se disputará en la asociación Víctor Zavala Bravo , con los encuentros que se inician a las 10 :00 horas . El turno estará a cargo de Caupolicán . Mientras que los partidos son los siguientes : Deportivo Linares con Oscar Bonilla , en la cancha 1 de la Zavala; Diablos Rojos con Alejandro Gidi, cancha Diablos Rojos ; Baquedano con Batuco , cancha Zavala numero 2 y Juventud Toluca con Unión Cobra , en la cancha Toluca .

Finalmente, los viejitos cracks , programaron dos encuentros para este domingo , Universidad de Chile con Escart , a las 14:30 horas , cancha Juan Pablo Monroy, y Carlos Camus con 18 de Septiembre a las 14:30 horas , en cancha asociación .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo