Presupuesto 2024: anticipan debate en materia de fiscalización y forma en que se ejecutarán los gastos



Luego que el Presidente de la República anunciara los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2024 que ingresa este viernes al Congreso y que contempla un crecimiento de 3,5% en relación al de este año, el presidente del Senado Juan Antonio Coloma anticipó algunos ejes del debate que se realizará en las próximas semanas.

A su juicio, será clave conocer cómo se obtendrán los recursos anunciados, en un escenario donde se proyecta un crecimiento de 1,25% a 2% para el próximo año, y al mismo tiempo asegurar que los fondos asignados a los distintos proyectos sean gastados en lo indicado.

Junto con lamentar el aumento del desempleo que alcanzó el 9% según el INE, el senador por la Región del Maule dijo que "es una muy mala noticia" y que "no he visto una preocupación especial los últimos meses por crear empleo, más bien he visto una preocupación por crear impuestos y creo que lo que más importa es crear empleo hoy día".

Sobre la discusión presupuestaria que se avecina en los próximos días, el senador Coloma dijo que uno de los ejes profundos del debate económico es ver si el país está avanzando -como dijo el Mandatario- o si es necesario aplicar cambios para poder avanzar.

Agregó que también respalda "que haya un esfuerzo especial en salud. Ya no hay espacio para seguir con más dilaciones en las listas de espera que van aumentando, estamos hablando de más de 3 mil cirugías GES que están a la espera y esa es una situación que en los últimos años ha ido creciendo".