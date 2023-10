Política 17-10-2023

Presupuesto 2024: diputados UDI del Maule acusan “excesivo” aumento del subsidio al Transantiago

Como “absolutamente excesivo”. Así calificaron los diputados UDI, Gustavo Benavente y Felipe Donoso, el aumento de $77 mil millones que propuso el Gobierno como subsidio permanente al Transantiago -también conocido como Red Movilidad- en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que, de acuerdo al texto presentado por el Ejecutivo, el subsidio al sistema de transporte capitalino pasará de los $431 mil millones anuales -asignados este año- a los $509 mil millones en 2024, lo que se traduce en un aumento de un 17,9%.

Por lo mismo, y considerando que la evasión en dicho sistema alcanzó el 44% durante el segundo semestre del año pasado, los legisladores solicitaron que el presupuesto del Transantiago sea discutido en una sesión especial al interior de la subcomisión mixta de Transportes, advirtiendo que si no se entregan las razones para haber aumentado en $77 mil millones el subsidio ni se otorga la misma cantidad para las regiones, “no vamos a estar disponibles para aprobar estos recursos”.

Producto de lo anterior, los diputados por El Maule reiteraron que no estarán dispuestos a aprobar un nuevo subsidio al Transantiago si es que las autoridades no justifican el alza ni proponen un modelo compensatorio todo el país, asegurando que la denominada “Ley Espejo” -que establece que la misma cantidad de recursos que se invierten en la capital deben destinarse a regiones.