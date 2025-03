Opinión 27-03-2025

Prevención y detección temprana: las claves ante la alerta sanitaria en Chile



María Jesús Hald, epidemióloga Facultad de Medicina UNAB y directora Sociedad Chilena de Epidemiología



El aumento sostenido de enfermedades respiratorias en Chile ha llevado al Ministerio de Salud a decretar una Alerta Sanitaria nacional, una medida necesaria para mitigar un escenario complejo. La alta circulación de Influenza A, Rinovirus y SARS-CoV-2, junto con un incremento de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores, evidencia que el sistema de salud podría enfrentar una demanda creciente. Sin embargo, más allá del refuerzo de camas críticas y la compra de insumos médicos, vale preguntarnos ¿estamos haciendo lo suficiente en prevención y detección temprana?



El foco no puede estar únicamente en la capacidad hospitalaria. Es multifactorial, en ese sentido), la Atención Primaria de Salud (APS) juega un rol importante en la detección precoz de casos, la derivación oportuna y la educación comunitaria. Pero para que esto sea efectivo es necesario fortalecerla con más recursos y estrategias innovadoras.



Una alternativa es la implementación de búsqueda activa de casos (BAC) en lugares de alta concurrencia como aeropuertos, terminales de transporte, ferias libres, centros comerciales, establecimientos educacionales y residencias de adultos mayores. Esta estrategia permitiría una detección precoz, aislamiento oportuno, trazabilidad de contactos y educación preventiva en terreno, aspectos claves para el control de la propagación viral.



Otro factor determinante es la comunicación del riesgo. La ciudadanía necesita información clara y basada en evidencia sobre la importancia de la vacunación, el uso de mascarillas en espacios de alta concurrencia y otras medidas de autocuidado. Si bien se evalúa la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud, su uso voluntario en personas con síntomas respiratorios sigue siendo una de las estrategias más efectivas de prevención. Sin una comunicación eficiente y transparente, la adhesión a estas medidas se debilita.



El contexto internacional refuerza la urgencia de una estrategia preventiva. La reciente declaración de la OMS sobre la gripe aviar H5N1 y su nueva forma de transmisión a humanos demuestran que las amenazas sanitarias son dinámicas y requieren preparación constante. No basta con reaccionar cuando los contagios ya están desbordados; la vigilancia epidemiológica y la coordinación global son fundamentales para anticiparse a futuras crisis.



Pero más allá de los decretos, lo que realmente marcará la diferencia será la capacidad de implementar una estrategia integral que no solo responda a la crisis, sino que la prevenga. Apostar por la detección temprana, reforzar la APS y mejorar la comunicación con la ciudadanía es el camino para proteger la salud pública de manera efectiva.