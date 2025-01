Opinión 23-01-2025

Prevención y transparencia en tiempo real

Gabriela Herra, especialista en Innovación Tecnológica, co fundadora y CTO de Snap Compliance

Snap Compliance



Hoy las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan retos significativos para garantizar la integridad de sus operaciones y la transparencia en sus relaciones comerciales, gracias a que el mundo está cada vez más interconectado y globalizado. En Chile, el desafío es mayor debido a la creciente exposición del país a mercados internacionales y al aumento de regulaciones para prevenir el lavado de activos y la corrupción.

Para identificar a individuos, entidades o países que han sido objeto de restricciones, ya sea por actividades ilegales o conflictos internacionales, podemos recurrir a las listas de sanciones internacionales. Las más reconocidas son las publicadas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos, la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la Unión Europea y el Banco Mundial. Hoy es un imperativo monitorearlas, tanto las listas locales cómo las regionales, debido a que pueden impactar directamente a las operaciones empresariales de la zona.

El monitoreo incluye identificar personas expuestas políticamente (PEPs), quienes, por sus cargos públicos, presentan un mayor riesgo de estar involucradas en hechos de corrupción o lavado de activos. Esta tarea es esencial dado el peso que tienen las figuras políticas y empresariales en el desarrollo económico y social en Chile. Otras listas relevantes son aquellas mantenidas por la INTERPOL y entidades relacionadas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs).

La cantidad de información que se genera diariamente puede ser abrumadora, y la posibilidad de cometer errores humanos al realizar revisiones manuales es alta, por lo que validar a clientes, proveedores y empleados contra estas listas no es una tarea sencilla. La tecnología ha demostrado ser una herramienta indispensable. Las soluciones automatizadas de monitoreo han permitido a las empresas chilenas realizar verificaciones en tiempo real, analizar grandes volúmenes de datos y así responder de manera inmediata ante cualquier alerta.

El monitoreo efectivo implica revisar listas de sanciones y analizar noticias que puedan vincular a personas o entidades con actividades sospechosas. La prensa y los medios digitales tienen un papel activo en la investigación de casos de corrupción y lavado de activos en Chile, por lo que la búsqueda de información en prensa también es una herramienta valiosa para encontrar respuestas verídicas al respecto. Para una gestión de clientes y colaboradores más segura y confiable, es muy útil contar con sistemas que integren ambas fuentes de seguimiento.

Cabe señalar, que se requiere de un enfoque más adelantado; no se trata solo de cumplir con la legislación vigente, sino de construir una cultura empresarial que priorice la prevención, transparencia y la responsabilidad en tiempo real. Las empresas que implementan procesos rigurosos de monitoreo no sólo disminuyen riesgos, sino que también adquieren la confianza de sus clientes y socios comerciales.

Estas prácticas son indispensables para el entorno empresarial. La integración de tecnologías avanzadas en los procesos de monitoreo no solo optimiza los recursos, sino que también asegura que las empresas puedan enfrentar los desafíos del cumplimiento normativo con éxito. La prevención y la transparencia en tiempo real, no son solo obligaciones legales, sino un imperativo en la gestión responsable y sostenible.