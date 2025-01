Editorial 07-01-2025

Prevenir el Virus Hanta

El Síndrome Pulmonar del Hantavirus, presente en Chile desde la década del 90, es una enfermedad infecciosa aguda, usualmente de carácter grave y que puede ser mortal para personas. Se contagia a través de la inhalación de partículas contaminadas de la saliva, heces u orina de ratones silvestres, y las altas temperaturas, incendios forestales, etc. incrementan el riesgo de contagio de esta enfermedad. Por esa razón, es el verano la estación del año en la que existe más peligro de contagio.Los síntomas del hantavirus son muy parecidos a los de la gripe, por lo que se debe estar atento y concurrir a la urgencia más cercana si se sospecha estar contagiado. Lops especialistas sostienen que los síntomas no son instantáneos, ya que se pueden presentar hasta seis semanas después de haber estado expuesto al virus. Algunos de ellos son: fiebre alta, tos, dolor de cabeza y muscular.Desde 2016, el Instituto Nacional del Tórax dispone de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) especializada en el tratamiento del Hantavirus. En este entorno, se lleva a cabo el procedimiento ECMO (Oxigenación con Membrana Extracorpórea), que involucra el reposo del corazón y los pulmones, la oxigenación sanguínea mediante una membrana especial, y la reintegración de la sangre oxigenada al cuerpo.Adicionalmente, es fundamental monitorear y tratar las posibles complicaciones que se puedan presentar, como el Síndrome Pulmonar Hantavirus (HPS) y la insuficiencia respiratoria. Para esto, se implementan medidas preventivas contra infecciones secundarias mediante la administración de antibióticos y analgésicos, debido a la vulnerabilidad del sistema inmunológico.Si la persona va al campo se recomienda no acampar cerca de matorrales o leña acumulada, ni con agua estancada: guardar los alimentos en envases resistentes y cerrados; no dejar ollas y utensilios al alcance de los ratones; y mantener la basura en recipientes cerrados, si es necesario enterrarla