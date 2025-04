Política 16-04-2025

Primarias presidenciales: analizan efecto que tendría el “voto estratégico”

• Si en las anteriores primarias quienes iban a votar eran principalmente militantes o adherentes de los partidos políticos, con el tiempo quienes participan han transformado este sufragio en un voto estratégico para impedir o facilitar que ciertos candidatos lleguen a la primera vuelta, explicó especialista de la Universidad de Talca.



Hasta el 30 de abril, las diferentes coaliciones políticas tienen plazo para inscribir en el Servicio Electoral (SERVEL) a sus candidatos presidenciales y así poder realizar las primarias previstas a la elección, el domingo 29 de junio.

Al respecto, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz, explicó que “el propósito de estas elecciones es que los partidos resuelvan controversias y que las coaliciones se puedan poner de acuerdo en cuál es el candidato idóneo, con el fin de que no llegue más de un aspirante de un mismo sector a la primera vuelta presidencial”.

Sin embargo, detalló el especialista, las primarias también son una instancia para armar posibles pactos electorales y se negocia quienes van a participar de él, porque la idea es que “si van todos detrás de un candidato presidencial que se define en la primaria, van también dentro de una lista parlamentaria”.

Es importante recordar, comentó el académico, que en Chile se celebran primarias abiertas, es decir, “puede votar cualquier persona que no milite en alguno de los partidos políticos que no pertenecen a esa primaria, a los que se suman los militantes de cada sector”.

Mario Herrera Muñoz detalló que durante estas elecciones “las personas van a tener tres tipos de papeleta. La primera es general, donde está la primaria de gobierno y de oposición. Una segunda que es solamente para los que militan en partidos de gobierno. Mientras una tercera es para los que militan en partidos de oposición, si es que deciden someterse a este proceso”.

Al ser consultado sobre la evolución que han tenido las primarias en Chile, el académico de la UTalca, destacó que “los primeros procesos estuvieron fuertemente vinculados a los partidos políticos y los que iban a votar eran efectivamente militantes o adherentes de ellos”.

VOTO ESTRATÉGICO

Sin embargo, detalló el experto, ha surgido un fenómeno “que hemos observado en los dos últimos procesos electorales, y sobre todo en el último, el componente denominado voto estratégico. Por ejemplo, en las últimas primarias en Las Condes, Vitacura y Barnechea fue a votar mucha gente por Gabriel Boric y eso no significó que esas personas fueran de centro izquierda, más bien se buscó impedir o facilitar que ciertos candidatos llegasen a la primera vuelta”.

En relación con la gran cantidad de precandidatos presidenciales, el académico indicó que esto se puede producir por dos fenómenos: por un lado, la fragmentación en el sistema de partidos, que está ocasionando que existan cada vez más en competencia y, por otro lado, las bajas barreras de entrada para conformar estas agrupaciones que, junto con el financiamiento estatal, son la combinación perfecta para que aumente la cantidad de candidaturas”.