miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 08-10-2025
    PRIMAVERAS AJENAS
    Publicidad 12

    Carlos Cabezas Gálvez
    Escritor, poeta y ensayista chileno


    Dulcemente pasabas frente a mí
    como primavera con sus flores ajenas
    a veces alegre… a veces del brazo
    con quien amabas, y…
    yo me quedaba en mi nido
    encerrado en amores, con mis alas cortadas,
    sin poder volar ni cantar a tu alrededor.

    Tristemente pasaban frente a mí
    primaveras alegres que no me invitaban
    a volar como los otros polluelos
    viéndote pasar una vez más,
    a veces sin amores con tu mirada perdida.

    Esperanzadamente hoy no me siento
    en un mundo extraño, las brisas trajeron
    una de tus flores a mis manos que me habló
    en silencio de tu belleza y gestos
    y fuimos tierra fértil, agua fresca
    para que brotara lo que buscabas tú
    y necesitaba yo y la primavera alegre
    nos rodeó de trinos y besos.

    Alegremente nos unimos sin importarnos
    si era tarde o temprano para comenzar a amarnos,
    la primavera con sus flores nos llevó
    a la cita de nuestras vidas donde el amor
    estuvo siempre a nuestro alcance y no lo cultivamos,
    lo dejábamos pasar torpemente en ajenas primaveras.

    Freddy Mora

