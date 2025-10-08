Hoy
miércoles 08 de octubre del 2025
Opinión 08-10-2025
PRIMAVERAS AJENAS
Carlos Cabezas Gálvez
Escritor, poeta y ensayista chileno
Dulcemente pasabas frente a mí
como primavera con sus flores ajenas
a veces alegre… a veces del brazo
con quien amabas, y…
yo me quedaba en mi nido
encerrado en amores, con mis alas cortadas,
sin poder volar ni cantar a tu alrededor.
Tristemente pasaban frente a mí
primaveras alegres que no me invitaban
a volar como los otros polluelos
viéndote pasar una vez más,
a veces sin amores con tu mirada perdida.
Esperanzadamente hoy no me siento
en un mundo extraño, las brisas trajeron
una de tus flores a mis manos que me habló
en silencio de tu belleza y gestos
y fuimos tierra fértil, agua fresca
para que brotara lo que buscabas tú
y necesitaba yo y la primavera alegre
nos rodeó de trinos y besos.
Alegremente nos unimos sin importarnos
si era tarde o temprano para comenzar a amarnos,
la primavera con sus flores nos llevó
a la cita de nuestras vidas donde el amor
estuvo siempre a nuestro alcance y no lo cultivamos,
lo dejábamos pasar torpemente en ajenas primaveras.
