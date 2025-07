Opinión 17-07-2025

Primer Amor

Oscar Mellado Norambuena

No lo tomen a mal

amores de la primaria

todos tuvimos ,

yo no lo voy a olvidar.



Nunca le dije te quiero

ni dijo que me quería

la llevaba en la mirada,

la miraba a escondidas.



Sonrojada, pensativa,

ella también me miraba

como uniendo nuestras vidas.



Seguro que le prendaba,

me lo dijo su sonrisa

casi triste e intuitiva

siempre te voy a querer

y cosas del corazón

la mujer menos olvida.



Fue, mi primer amor

sin cartas, ni citas, ni besos,

vernos era idolatría.



Te he besado

siempre en sueños

porque se

que no me olvidas.



Como no recordarte

primer amor de mi vida

sin besos que disfrutar

con llanto

y sin despedida.