Deportes 15-04-2023

Primer barrido de la copa regional Séniors 35



Se jugarán 29 partidos este fin de semana en donde se producirá una primera eliminación de equipos en series que se juegan en partidos de ida y vuelta.





Una masiva jornada de definiciones tendrá la Copa Regional Séniors-35 que organiza ANFA.

No hay más tiempo.

Esta es la programación de los partidos de revancha de la I fase del torneo de clubes campeones y subcampeones de asociaciones afiliadas:





SÁBADO 15 DE ABRIL







Estadio Municipal de Pelarco:

14,30´ horas, San Guillermo vs. Unión Villa San Luis (2-2)

16,00´ horas, Santa Margarita vs. San Francisco de La Quinta (2-3)



Estadio Municipal de Teno:

15,00´ horas, La Mancilla vs. Esperanza de Villa Alegre (1-1)

16,30´ horas, Deportes Teno vs. Perales de Peñuelas (0-0)



Estadio Municipal de Lontué:

15,00´ horas, Cruz Roja vs. Unión Vichuquén (1-7)

16,30´ horas, Colocolito vs. Deportivo Lautaro de La Huerta de Mataquito (0-1)



Estadio Municipal de Empedrado:

15,00´ horas, Central Unión vs. Pangue Abajo (1-2)

16,30´ horas, Deportivo Esmeralda vs. Juventud Católica, JUCA (1-1)



Estadio Municipal alcalde Claudio Guajardo Oyarce de Cumpeo:

15,30´ horas, San Gerardo vs. Juventud Independiente

17,00´ horas, Colo – Colo vs. Unión Lo Figueroa



Estadio Municipal de Sagrada Familia:

16,00´ horas, Santa Rosa vs. Santa Elvira de Molina (4-2)

17,30´ horas, Cachorros vs. Universitario (8-2)



Estadio 18 de septiembre:

16,00´ horas, Deportivo Astaburuaga vs. Obrero de Romeral (1-0)

17,30´ horas, 18 de septiembre vs. Los Cerezos (6-0)



Estadio Municipal Alfonso Escobar Villablanca de San Javier:

16,00´ horas, Juventud Puente Pando vs. Magallanes de Maule (0-7)

17,30´ horas, Líster Rossel vs. CD. Brilla El Sol (4-2)



Campo Deportivo Unión San Luis de La Palmilla:

16,00´ horas, Juventud Guadalupe vs. Racing Club (2-1)



Estadio Municipal de Yerbas Buenas:

16,00´ horas, Estrella Roja vs. Santa Elisa de Molina (2-2)

17,30´ horas, El Pedregal vs. Naranjal de Villa Alegre (1-2)



Estadio Municipal de Licantén:

16,30´ horas, Deportivo Licantén vs. Deportivo Colín (1-0)

18,00´ horas, Huracán vs. San José de Quiñipeumo (2-2)



Estadio Municipal de Colbún:

17,00´ horas, Deportivo Rari vs. Deportivo Rauco (2-3)

18,30´ horas, San Juan vs. La Bizcaya (0-0)



Estadio Municipal Enrique Donn Müller Constitución,

19,30´ horas, Unión Atlético vs. Recreativo y Talento de Curicó (5-1)







DOMINGO 16 DE ABRIL





Estadio Municipal Tucapel Bustamante Lastra de Linares:

15,00´ horas, Nacional vs. Caupolicán de Cauquenes (0-2)

16,30´ horas, Óscar Bonilla vs. Rosita O´Higgins (2-0)



Campo Deportivo El Carmen de Linares:

16,00´ horas, Juventud Católica vs. Deportivo San Clemente (0-1)



Estadio Municipal de Chanco:

16,00´ horas, Deportivo Pahuil vs. Curicó Unido (0-10)

17,30´ horas, Mira-Mar vs. Andrés Negrete (2-3)