Política 14-02-2024

Primer informe SUBREI 2024: repunte en el intercambio comercial de Chile.

El primer informe comercial del año, elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) -con datos del Banco Central y de Aduanas-, arrojó un repunte en el intercambio comercial de Chile, el que escaló hasta los US$ 16.144 millones, anotando un alza del 2,5% frente a enero de 2023 (+US$ 400 millones).

Desde la Subrei señalan que esta es la primera variación positiva del comercio de Chile con el mundo después de 15 meses (octubre de 2022).

En cuanto a las exportaciones totales del país, éstas arrancaron el año con retornos por US$ 9.145 millones, anotando un incremento del 2,7% (+US$ 243 millones), alcanzando el valor más alto para un mes de enero desde que existe registro. Este impulso se sustenta en las alzas logradas por los embarques de alimentos, frutas frescas, productos orgánicos y el cobre.

Respecto a las importaciones, éstas escalaron hasta los US$ 6.999 millones, experimentando un crecimiento del 2,3% (+US$ 157 millones), siendo su primera variación positiva interanual tras quince meses.

En enero de 2024, Chile exportó al mundo un total de 2.645 productos no tradicionales diferentes, o sea, 1.704 más, si se compara al anterior período, los crecimientos más destacados los exhiben las cerezas frescas, los arándanos frescos, yodo, metanol, uvas frescas, salmones, vinos embotellados, neumáticos, leche condensada, jurel congelado, aceite de oliva, pasas, jugo de cranberries, espárragos congelados, mejillones, inulina, pulpa de duraznos, arroz, cuadernos, miel, semillas, lupinos y robots industriales.