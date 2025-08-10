Policial 10-08-2025

Primer operativo conjunto nacional entre Carabineros y PDI logra más de 150 detenciones en la región del Maule y 2.135 en todo el país.



Más de 480 funcionarios en la Región del Maule se desplegaron en la Ronda Impacto, que marca un hito sin precedentes en la coordinación entre Carabineros y la PDI.

La Seremi de Seguridad Pública, María José Gómez, informó los resultados regionales del operativo nacional "Ronda Policial", que se desarrolló el jueves 7 de agosto, desplegando 5.280 funcionarios policiales en las 16 regiones del país.

Este primer operativo conjunto nacional entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones estuvo orientado al despliegue focalizado en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual, incluyendo acciones preventivas coordinadas, servicios de fiscalización y controles vehiculares y de identidad.

El despliegue regional de la "Ronda Policial Nacional" movilizó un total de 488 funcionarios de las Fuerzas de Orden y seguridad Pública. Durante la jornada se realizaron un total de 6628 controles preventivos de identidad y vehiculares, fiscalizaciones a locales comerciales y se cursaron 262 infracciones.

En esa línea, el Jefe de la Región Policial del Maule de la PDI, prefecto inspector Luis Salazar, agregó que “se realizó un trabajo colaborativo entre ambas instituciones policiales, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Una labor en conjunto, donde se realizaron fiscalizaciones focalizadas a personas con órdenes de detención pendientes, a través de un trabajo de análisis que se realizó en conjunto y por otra parte, la Policía de Investigaciones también realizó un trabajo de fiscalización a personas extranjeras”.

A nivel nacional, el operativo concluyó con 2.135 detenciones, el decomiso de 325 kilos de droga, la incautación de 72 armas de fuego y 1.476 municiones. Del total de detenciones, un 53% corresponde a órdenes de aprehensión pendientes y un 36% a detenciones en flagrancia. Además, el 76% se concentró en regiones, mientras que en la Región Metropolitana se registró el 24% del total de detenciones.

