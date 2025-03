Crónica 29-03-2025

Primera entrega de resultados del Censo arrojó más de 1 millón 100 mil personas encuestadas en el Maule



-Durante la socialización de las cifras, entregadas por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto al director del INE, Héctor Becerra, se explicó que región sigue la tendencia nacional respecto al envejecimiento poblacional y tiene un índice sobre el promedio. Los resultados finales y estimación de población estarán en enero de 2026.





Los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 en Chile y la Región del Maule fueron entregados por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque junto al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Héctor Becerra.

En la exposición se encontraban también, seremis (s) de Economía, Iván Sepúlveda, y Salud, Álex Soto; la titular de Gobierno, Nataly Rojas, además de la académica de la UCM, Ximena Cuadra, quien realizó una bajada de los datos; la jefa regional del Censo, Nataly Pérez; las jefaturas de Carabineros, PDI y Ejército, y representantes de la academia y municipalidades.

Esta encuesta nacional fue aplicada entre marzo y julio de 2024, y fueron censadas un total de 1.123.008 personas en el Maule, de las cuales 51,4% corresponde a mujeres y 48,6% ahombres.

Al respecto, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, realizó un reconocimiento tanto al equipo que realizó el Censo como a los colaboradores y la ciudadanía. “Esto nos permite contar con la información suficiente y datos para hacer un desarrollo estadístico de la información que fue recopilada durante el 2024. También agradecer por cierto a quienes como instituciones anexas al Censo, las policías, el Ejército, los municipios participaron y colaboraron haciendo posible todo este trabajo territorial, lo que da cuenta también de una información que fue recabada de manera objetiva y con mucho profesionalismo, siendo un instrumento para el desarrollo de políticas públicas”, destacó.

En la aplicación de esta encuesta, se censaron 486.650 viviendas a nivel regional, número que representa un crecimiento de 18,3% respecto al registrado Censo 2017 y representan un 6,4% del total nacional.

Las cifras presentadas muestran que, al igual que a nivel nacional, la población de la Región del Maule experimenta un avance en el envejecimiento. Al comparar con censos anteriores, se observa un aumento de la proporción de personas de 65 años o más que alcanzó el 15,2% en el Censo 2024, mientras que en 1992 era 6,8% (8,2% en 2002; 12,3% en 2017). Al mismo tiempo, se observa una disminución del porcentaje de personas con 14 años o menos desde 30,2% en 1992 a 18,1% en 2024 (26,5% en 2002; 20,4% en 2017).

Las comunas con los índices de envejecimiento más alto en la región son Curepto (184) y Vichu-quén (137,4). En tanto las comunas con los índices más bajos son Maule (37,4) y Constitución (73,3).

El director del INE, Héctor Becerra, respecto a las proyecciones, expresó que “la proyección de población se hace por harto tiempo, son varios meses de trabajo, de hecho. En enero del 2026 se va a entregar la población final, que es la estimación de la población que no fue censada, que son esas viviendas que nosotros las visitamos en varias ocasiones, que no encontramos a los habitantes, y población que no quiso ser censada. Pero esa proyección la hacen expertos y nosotros no nos aproximamos al sitio de la cifra. Lo que sí, esto viene a reflejar lo que ha estado ocurriendo tanto en el mundo y los últimos censos, ha ido envejeciendo la población de nuestra región, de manera exponencial diría yo”.

Una de las innovaciones destacadas por las autoridades, fue el uso de tecnología. El 95,4% de la población censada en la región lo hizo a través de una entrevista presencial por medio de un dispositivo móvil y el 4,6% lo hizo accediendo al Censo en Línea. A nivel nacional, esta última cifra alcanza un 6,2% lo que ubica al Maule dentro de las con menor porcentaje de personas encuestadas por esta modalidad.