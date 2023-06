Nacional 15-06-2023

Primera prueba post pandemia: Simce 2022 evidenció perjuicio al aprendizaje

Tal como lo esperaba el propio Ministerio de Educación, los resultados del Simce 2022, la primera prueba realizada después de la pandemia a cuartos básicos y segundos medios del país, representan una baja respecto de versiones anteriores.

En lectura, el promedio en cuarto básico es de 267 puntos, cuatro menos que la última vez que se midió en 2018, y un 32% de los estudiantes presentó un nivel insuficiente, porcentaje que se eleva a 53% entre los de segundo medio.

"Podríamos decir que en lectura en cuarto básico esperábamos una caída mucho más fuerte que la que se produjo: fue de 4 puntos, lo que no es significativo estadísticamente. Hay una serie de políticas y factores que ya hemos analizado y llamamos a la academia a analizar para poder explicar esta baja", comentó Gino Cortez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, a cargo de la aplicación del examen.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, subrayó que "nuestro compromiso como país es que al terminar este año no exista ningún niño y niña en Chile que al terminar la primaria no tenga adquirida la habilidad de la lectoescritura y sepa responder un texto simple, preguntas de comprensión lectora".

"Esa es la tarea que tenemos, les he pedido a todos mis equipos del Ministerio de Educación, a la subsecretaria de Educación Parvularia (Claudia Lagos), a la subsecretaria de Educación (Alejandra Arratia), a cada uno de los seremis, de poner a disposición todas las herramientas de la reactivación", afirmó.