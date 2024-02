Policial 24-02-2024

Prisión para imputados formalizados por secuestro con homicidio en contra de Henry Vásquez López

Tras una exhaustiva y larga investigación coordinada entre la Fiscalía Local de Curicó y la Policía de Investigaciones (PDI) de esa ciudad, se logró la detención y formalización de cargos por el delito de secuestro con homicidio en contra de los imputados Cristian Reinaldo Gagliano Cruz y Guillermo Patricio Jiménez Aravena, quienes, previamente concertados por venganza del primero, ofrecieron trabajo como operador de excavadora a Henry Steven Vásquez López, de 44 años, llevándolo el pasado 12 de junio de 2023 a un lugar que no era el que habían acordado para realizar las labores, desapareciendo desde ese entonces.

Presentada la denuncia por presunta desgracia, la Fiscalía ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la policía civil curicana, que estableció que Gagliano Cruz supo que su pareja, quien había tenido una relación sentimental con la víctima, retomaron el contacto vía telefónica y recepción de imágenes de connotación sexual mediante una aplicación digital, reconociendo la mujer tal hecho, lo que provocó conflictos familiares tanto para el desaparecido como el del imputado. Por ello, este último y con el fin de “asustarlo”, se concertó con Jiménez Aravena para ofrecerle el trabajo falso en Potrero Grande.

Ese día lo pasaron a buscar Henry Vásquez a su domicilio en el sector Los Niches de la comuna curicana. Con este engaño, lo trasladaron hasta el sector de Pichingal de la comuna de Molina, por lo que Gagliano Cruz se baja con la víctima mientras el conductor, Jiménez Aravena, esperó hasta que llegó su acompañante solo, sin saberse del afectado hasta el día de hoy.

Con la denuncia a Carabineros de Los Niches, la Fiscalía despachó una instrucción particular a la BH para realizar diligencias a fin de determinar el paradero del desaparecido. Conforme a los antecedentes reunidos y tras una orden de detención gestionada por la Fiscalía y ordenada por el tribunal, el jueves 22 de febrero se aprehendió a Gagliano Cruz en su domicilio ubicado en el sector Los Castaños en Los Niches y a Jiménez Aravena, en Valles de Molina de esa comuna.

“Después de un largo proceso de investigación, hemos podido llevar en el tribunal a dos imputados por el delito de secuestro con homicidio de una persona desaparecida en Los Niches. En un primer momento se hablaba de una presunta desgracia. Sin embargo, esta persona no había tenido contacto con sus familiares y tampoco había manejado cuentas de ahorro que tenía. Por lo tanto, era predecible de que él no estuviera con vida. El gran trabajo realizado por la PDI de Curicó, a través de la Brigada de Homicidios, en coordinación con el Ministerio Público, en forma reservada durante todos estos meses, ha permitido que de forma contundente se pudo presentar al tribunal pruebas claras objetivas y científicas que acreditan la existencia del delito y la participación de ambos imputados que fueron formalizados. Debido a los antecedentes que fueron expuestos durante la audiencia, el tribunal accedió decretar la medida cautelar de prisión preventiva”, mencionó el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo.

Por su parte, el Jefe de la Región Policial del Maule (s), prefecto Cristian Ubilla, explicó que “apenas tomamos conocimiento de la denuncia, la BH comenzó a realizar un trabajo de análisis de información e inteligencia policial, logrando establecer mediante la dinámica de ubicación de teléfonos celulares, determinar que habría llegado un vehículo al sector de Los Niches y bajo el engaño de un falso trabajo por dos personas, y que en un vehículo fue trasladado hasta el sector de Pichingal, donde se bajó una de las personas, acompañando a la víctima y llegando hasta la ribera sur del río Lontué y que posteriormente llegó solo uno de ellos y sin tener más antecedentes de su paradero. Con ello se instauró de inmediato una búsqueda sistemática, con diversos organismos entre Carabineros, Bomberos, utilizando personal policial como la Brigada canina, El Departamento Subacuático y se pusieron de inmediato los antecedentes a la fiscalía, quien tramitó las respectivas ordenes de aprehensión, ante el juzgado de Garantía, por el delito de Secuestro con Homicidio, que fue materializada.

El plazo decretado para investigar la causa, fue fijado en 2 meses.