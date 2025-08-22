Hoy
Prisión preventiva para 6 detenidos por tráfico de drogas en Linares
En el Tribunal de Garantía de Linares, fueron formalizados los 6 detenidos por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de droga, tráfico de droga, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones y por el delito de tenencia ilegal de armas prohibidas, en la diligencia concretada por la Brigada de Antinarcóticos de la PDI, que incluyó allanamientos en Chillán y Valparaíso.
A petición del Ministerio Público todos los imputados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.
En total se incautaron más de 6 kilos de cocaína base, más de 5 kilos de cannabis sativa, 1,5 kilos de ketamina, 666 gramos de soda cáustica, 375 gramos creatina, 55 ampollas de lidocaína con epinefrina, además de una pistola calibre .45 modificada para disparo automático, 04 cargadores extendidos calibre .45 contenedores de 30 cartuchos cada uno, 02 cargadores extendidos con capacidad para alojar 40 cartuchos calibre 9mm, 02 cargadores calibre .45, contenedores de 13 proyectiles cada uno, un rifle calibre .22, una pistola a fogueo, una escopeta hechiza, 231 cartuchos de distintos calibres, 03 teléfonos celulares, un chaleco, cuello y casco balístico.
