martes 09 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 09-09-2025
    Prisión preventiva para conductor sorprendido con más de 5 kilos de droga en el Maule
    Publicidad 12
    En el marco de fiscalizaciones vehiculares realizadas por personal de la sección OS7 de Carabineros, fue detenido un conductor de 38 años, quien transportaba pasta base de cocaína.
    El procedimiento se desarrolló en la Ruta 5 Sur, kilómetro 183, frente a la Tenencia Carreteras Curicó, donde se detectó, en el piso del asiento del copiloto, una caja que contenía cinco bolsas, las cuales mantenían la droga. Por este motivo, el imputado fue detenido. “La fiscalía local de Curicó formalizó e inició investigación respecto de Arnold Andrés Torres Villablanca, sindicándolo como autor del delito de tráfico de drogas”, señaló el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo.
    El sujeto mantenía una condena en su extracto de filiación y antecedentes por este mismo delito. Quedó en prisión preventiva.
    Freddy Mora | Imprimir | 61

    Otras noticias

    Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule
    Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, por…
    Carabineros de la Zona Maule realizó seminario sobre fortalecimiento operativo y de coordinación
    Carabineros de la Zona Maule realizó seminario sobre fortalecimiento operativo…
    Detenido en Curicó líder criminal requerido por Colombia
    Detenido en Curicó líder criminal requerido por Colombia
    Avanza proyecto para evitar entrega de pensión de sobrevivencia a condenados por delitos como femicidio
    Avanza proyecto para evitar entrega de pensión de sobrevivencia a condenados…
    Fiscalización por abigeato deja sumario sanitario en feria de San Javier
    Fiscalización por abigeato deja sumario sanitario en feria de San Javier
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para