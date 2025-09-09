Policial 09-09-2025

Prisión preventiva para conductor sorprendido con más de 5 kilos de droga en el Maule

En el marco de fiscalizaciones vehiculares realizadas por personal de la sección OS7 de Carabineros, fue detenido un conductor de 38 años, quien transportaba pasta base de cocaína.

El procedimiento se desarrolló en la Ruta 5 Sur, kilómetro 183, frente a la Tenencia Carreteras Curicó, donde se detectó, en el piso del asiento del copiloto, una caja que contenía cinco bolsas, las cuales mantenían la droga. Por este motivo, el imputado fue detenido. “La fiscalía local de Curicó formalizó e inició investigación respecto de Arnold Andrés Torres Villablanca, sindicándolo como autor del delito de tráfico de drogas”, señaló el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo.

El sujeto mantenía una condena en su extracto de filiación y antecedentes por este mismo delito. Quedó en prisión preventiva.

