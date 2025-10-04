Policial 04-10-2025

Prisión preventiva para imputado por homicidio calificado en Parral



El hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública de la Población Don Vicente de Parral, develó el domingo pasado un violento homicidio que culminó con la detención del autor.

Las diligencias instruidas por la Fiscalía y ejecutadas por la PDI de esa ciudad, permitieron establecer que la víctima, Nelson Guillermo Ruiz Contreras, presentaba múltiples heridas cortopunzantes. Según la investigación, estas fueron provocadas por Jeremías de Jesús Sepúlveda Soto.

De acuerdo a los antecedentes reunidos, imputado y víctima compartían bebidas alcohólicas cuando se originó una riña. Posteriormente, Sepúlveda Soto persiguió a Ruiz Contreras y lo atacó con un arma blanca, provocándole la muerte.

“La fiscalía de Parral formalizó la investigación en contra del imputado por los hechos ocurridos en la madrugada del 28 de septiembre en la comuna. El delito por el cual fue formalizado corresponde a homicidio calificado con la circunstancia de ensañamiento… En razón de eso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal, decretándose la misma”, sostuvo la fiscal subrogante Javiera Valenzuela.

Finalmente, y a petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de seis meses para la investigación.

