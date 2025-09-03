Policial 03-09-2025

Prisión preventiva para imputado por homicidio en plena vía pública de Parral

Diversas diligencias encabezadas por la Fiscalía y ejecutadas por la PDI, a través de la Brigada de Homicidios (BH) de Linares junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Parral, permitieron la detención de Martín Contreras Fuentes, de 32 años, imputado por el homicidio de Mario Caro Fuentes, de 39, ocurrido la tarde del pasado 30 de agosto en la intersección de calles Victoria y Dieciocho, en la ciudad parralina.



Hasta el sitio del suceso concurrieron el fiscal Álvaro Muñoz y funcionarios de ambas brigadas de la PDI, quienes reunieron antecedentes que acreditan la participación del imputado, quien atacó a la víctima en plena vía pública en medio de una discusión por supuestas rencillas. El hecho fue presenciado por transeúntes que intentaron auxiliar a la víctima.



“Fue formalizada por el delito de homicidio consumado, una persona que agredió a un tercero, causándole la muerte con un arma cortopunzante. La defensa adujo una situación de legítima defensa, lo cual no fue acogido por el tribunal que dio por establecida la teoría de la fiscalía de que esta fue una agresión de parte del imputado a la víctima, decretando la prisión preventiva”, señaló el fiscal Muñoz.



Por su parte, el jefe de la BH Linares, subprefecto Domingo Muñoz, indicó que “la Policía de Investigaciones de Chile desarrolló el proceso investigativo relacionado al homicidio de una persona de sexo masculino. Esto ocurrió en el sector céntrico de la comuna de Parral, en la cual una persona resultó herida por terceros, quien fue identificado en diligencias posteriores. Al respecto, se logró la detención de esta persona, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia respectiva”.



El tribunal decretó un plazo de tres meses para la investigación solicitada por el Ministerio Público.

