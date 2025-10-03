viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 03-10-2025
    Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de droga en Curicó
    Un importante procedimiento antidrogas realizó personal del OS-7 de Carabineros durante la madrugada de este miércoles en la Ruta 5 Sur, terminando con la detención de dos sujetos que fueron formalizados por el Ministerio Público.
    De acuerdo con los antecedentes reunidos, alrededor de la una de la madrugada, el grupo policial especializado junto a personal de la Tenencia de Carreteras Curicó intentó fiscalizar un vehículo, cuyo conductor evadió el control. Tras una persecución en dirección al norte, los ocupantes descendieron del automóvil e intentaron huir a pie, siendo alcanzados por los funcionarios policiales en el kilómetro 184.
    Los individuos fueron identificados como Cristian Ignacio Pérez Cañas (29) y Gustavo Nicolás Marchant Chávez (24), quienes transportaban en el vehículo la droga que fue incautada, además de 241 mil pesos en efectivo y teléfonos celulares.
    “Se trata de un procedimiento de una importancia relevante para la comunidad, principalmente por la cantidad de droga que sacan de circulación. Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, formalizados por el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, y puestos en prisión preventiva. Uno de ellos estaba cumpliendo condena y el otro cuenta con antecedentes penales”, señala el fiscal regional Julio Contardo.
    En la misma línea, el prefecto de Carabineros de Curicó, coronel Mauricio Bascuñán, detalla que “el OS7, coordinado con personal de Carabineros territorial, efectuando un control vehicular, logra detectar frente a la tenencia el tránsito de un vehículo. Al intentar ser controlado, se da a la fuga y a eso de los dos kilómetros se logra controlar al vehículo y a los sujetos. Trasladaban más de 100 paquetes contenedores de marihuana, 200 dosis de éxtasis y 200 dosis de ketamina, lo que, traducido en dinero, es una suma superior a los 1069 millones de pesos”.
    En total, la incautación superó los 106 kilos de droga que fue sacada de circulación.

