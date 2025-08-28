Policial 28-08-2025

Prisión preventiva para matrimonio que secuestró a chofer de aplicación en Curicó.



Mediante engaños y amenazas, Francisco Javier Meirelles Benítez, de 35 años, y Daniela Maribel Céspedes Bustamante, de 25, retuvieron por más de cuatro horas a un conductor de aplicación de 57 años, obligándolo a trasladarlos por distintos puntos de la comuna de Curicó. Durante el recorrido, la pareja lo llevó principalmente a cajeros automáticos para efectuar retiros de dinero, además de sustraerle su teléfono celular.

Tras la denuncia de la víctima, el Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI de Curicó, que logró detener a los imputados en su domicilio ubicado en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins, donde residían a solo un mes de haberse casado.

Los imputados quedaron en prisión preventiva, debido al peligro de fuga y ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas.



