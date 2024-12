Crónica 08-12-2024

Privados de Libertad del Maule sueñan con llegar a la educación superior, y rinden prueba PAES

• Gendarmería brindó todas las condicione, para que se rindiera PAES en Penales del Maule, participaron 102 privados (as) de libertad de la región.

En todas las Unidades Penales de la región del Maule un número importante de personas privadas de libertad, rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Según los registros entregados por el área técnica de la Dirección Regional de Gendarmería Maule, rindiendo la PAES en penales de la región la siguiente cantidad de privados (as) de libertad: CCP Parral (6 usuarios); CCP Talca (24 usuarios); Penal Femenino de Talca (14 usuarias); CCP Molina (11 usuarios); CCP Cauquenes (23 usuarios); CCP Curicó (09 usuarios); CCP Linares (15 usuarios).

Al respecto, la Seremi de Educación, Verónica Ramírez Rivera, indicó “Celebramos que más de un centenar de estudiantes del sistema educativo en contexto de encierro hayan querido rendir la PAES este año. Es importante destacar en esa cifra el constante trabajo y respaldo de Gendarmería al progreso educativo de los internos y que se refleja en la entrega de facilidades para que puedan rendir este y otros instrumentos de evaluación”.

La autoridad ministerial agregó “Como docente me resulta muy inspirador ver este espíritu de desafío a los propios límites y el deseo de perfeccionarse, seguir avanzando académicamente y lograr una mejor situación para ellos y sus familias aportando además al desarrollo del país. Esa visión de la educación como igualitaria, de calidad y de futuro es la que propone el presidente Gabriel Boric, y nosotros junto a Gendarmería, impulsamos en el Maule”.

En tanto el Director Regional de Gendarmería, Coronel Alberto Figueroa Quezada, entrego balance del proceso “Destacar que se haya realizado este proceso en los recitos penales, destacar que un número importante de 102 internos de un universo de 700 usuarios (as) que se encuentran estudiando en diferentes niveles, tuvieron la posibilidad de dar la PAES, para acceder a la educación superior. Generamos la instancia para que a través de las herramientas, que entrega la educación, puedan reinsertarse en la sociedad, a este programa se suman las capacitaciones laborales, que también aportan a su proceso y reducir índices de reincidencia delictual.”









Coronel Figueroa Quezada, al ser consultado sobre lo que sucede con un interno (a) que le vaya bien en la PAES, y obtenga el puntaje para ingresar a la Universidad, respondió lo siguiente “el interno debe tener cumplidos una serie de requisitos que son evaluados mediante un consejo técnico dentro de su Unidad Penal, si cumple y es aprobada su solicitud, puede optar a la salida controlada al medio libre para continuar sus estudios superiores y alcanzar su propósito”.