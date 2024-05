Opinión 11-05-2024

Pro competencia, no pro empresa

Impacto ha causado el reciente caso de colusión, esta vez en el mercado de los gases industriales y medicinales. Y no solo porque se originó en medio del denominado “estallido social”, sino que, peor aún, afectó a sectores particularmente sensibles. Si le sumamos la figura de la delación compensada, se entiende el malestar que esto genera. Al respecto, dos reflexiones.



La ciencia económica, y en particular en lo que atañe al comportamiento de los mercados y cómo estos pueden beneficiar a la sociedad, es una ciencia pro competencia, no pro empresa. La competencia es lo que genera eficiencia, con el consecuente beneficio para el consumidor final.



La delación compensada es una herramienta (la más efectiva que se conoce… hasta ahora) que debilita, de manera eficiente, a los carteles que habitan en la economía. Esta es eficiente en el sentido de que las pruebas que demuestran la existencia de un cartel “llegan”, por así decirlo, a la FNE, evitando así complejos y onerosos procesos de investigación. Ciertamente, genera en la opinión pública una incomodidad, puesto que el coludido que delata queda exento de multas. No obstante, vale la pena recordar que lo que convoca a la ciencia económica es la eficiencia, y no la justicia.



