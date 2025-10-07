martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Editorial 07-10-2025
    Procesados por Violencia Intrafamiliar
    Publicidad 12
    Hasta las 12 horas del 30 de octubre se podrán presentar indicaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar.

    La iniciativa, que busca fortalecer el régimen de protección de las víctimas fue aprobada en general por la Sala del Senado y ahora debe ser discutida en particular por las comisiones unidas de Familia, Infancia y Adolescencia y de Mujer y Equidad de género.



    La senadora Carmen Gloria Aravena informó a la Sala los alcances del proyecto que busca fortalecer el régimen de protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, mediante el establecimiento de un marco normativo más estricto en materia de tenencia, porte, uso, adquisición y almacenamiento de armas de fuego, municiones y cartuchos a personas denunciadas, formalizadas, condenadas, o sujetas a una suspensión del procedimiento por violencia intrafamiliar.



    Indicó que se busca avanzar en una mayor regulación del uso de armas de fuego; limitar el porte, uso, adquisición y almacenamiento de armas de fuego en el caso de personas denunciadas, formalizadas o condenadas por violencia intrafamiliar; establecer la presunción de riesgo inminente cuando el denunciado por violencia intrafamiliar posee armas de fuego; y facilitar la coordinación entre los tribunales de familia y la Dirección General de Movilización Nacional para cancelar y evitar inscripciones de armas de fuego en personas sancionadas por violencia intrafamiliar.





    En lo fundamental hubo coincidencia en la importancia de contar con un marco normativo más estricto en materia de tenencia, porte, uso y adquisición de armas de fuego, sobre todo en caso de quienes tengan antecedentes por violencia intrafamiliar.



    Freddy Mora

