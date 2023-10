Política 21-10-2023

Proceso Constitucional: Comisión avanza en la revisión de 22 observaciones, quedando 10 pendientes



En su segunda jornada de trabajo, la Comisión Mixta siguió con el debate de las 32 observaciones que presentó la Comisión Experta y que no alcanzaron el quórum para ser aprobadas o rechazadas en el pleno del Consejo Constitucional. Los seis comisionados (as) y los seis consejeros (as) integrantes de esta instancia, discutieron 20 normas correspondientes a los capítulos I, II, III y IV y dos disposiciones transitorias relacionadas con los articulados de estos acápites.

Uno de los temas en debate fue la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda que la Comisión Experta planteó suprimir y que fue propuesto por las bancadas del Partido Republicano y Chile Vamos.

En materia de educación, el Consejo planteó que el Estado debe «garantizar el financiamiento por estudiante, con la finalidad de asegurar el acceso a ella para toda la población, a través de establecimientos estatales y privados (…)». La observación de la Comisión Experta, en cambio, propuso reemplazar la frase “garantizar el financiamiento por estudiante» por “financiar y coordinar un sistema gratuito”.

La Comisión Mixta continuaba ayer y hasta total despacho, con la revisión y el debate de las observaciones formuladas en los capítulos pendientes.