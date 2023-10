Política 22-10-2023

Proceso Constitucional: Concluye debate de observaciones ad portas de su votación



Con la discusión de las últimas 10 observaciones, de un total de 32 presentadas a la propuesta constitucional, la Comisión Mixta concluyó la revisión de las normas emanadas de la Comisión Experta y que no lograron ser aprobadas ni rechazadas por el pleno del Consejo Constitucional.

Los seis consejeros y seis comisionados prosiguieron con el debate de las observaciones ingresadas al Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado, donde -entre otras materias- se busca modificar el artículo 109, relativo a la modernización de la administración del Estado, obligaciones de la función pública y su estructura de funcionamiento.

Respecto al Capítulo VIII, la Comisión Mixta debatió el artículo 156. El Consejo Constitucional propuso que “los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces. Con todo, no se aplicará la regla anterior en caso de presentarse como candidatos en una comuna o región distinta a aquella en la que ejercía el cargo”.

Sin embargo, la Comisión Experta propuso una observación para suprimir la excepción propuesta. Este planteamiento no alcanzó el quórum para ser aprobada (3/5) o rechazada (2/3) en el pleno del Consejo.

Al cierre de esta edición, se llevaba a cabo la votación de las propuestas de solución y también de las enmiendas que los integrantes de la Comisión Mixta quieran presentar a dichos planteamientos.