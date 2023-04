Política 09-04-2023

Proceso Constituyente: aprobadas normas sobre medio ambiente

Considerado como un punto de partida y un desafío mayor que imponen las futuras generaciones, los integrantes de la Comisión de Expertos Constitucionales expusieron sus argumentos durante el debate y votación del capítulo XIII del futuro texto constitucional, destinado a la Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo.

En la oportunidad, la comisionada Bettina Horst detalló la falta de tiempo que existió en la subcomisión, agregando que en la siguiente etapa se abrirá el diálogo con todos los actores, con la finalidad de abordar un “desafío país y no ideológico”.

Horst expuso que “el trabajo de la 4ta. Subcomisión ha sido intenso y nos hemos abocado en profundidad a los temas de derechos sociales, derechos económicos, etc. La verdad es que el Capítulo de Medio Ambiente, quizás, le dedicamos menos tiempo y lo que hoy se presenta como norma es un poco reflejo de eso. No es un reflejo respecto de falta de consenso o falta de diálogo, sino falta de tiempo. Sin duda, en esta próxima etapa, ya con más tiempo, podremos abordar con más profundidad el tema”.

De igual forma, la comisionada agregó que “todos estamos de acuerdo en la necesidad de proteger el medio ambiente y de ayudar en su preservación. Los instrumentos que cada uno busque o las cosas que uno quiere llevar a nivel constitucional pueden ser distintos. No puedo anticipar los contenidos de quienes estamos en la comisión porque no han sido abordados en profundidad y tampoco han sido presentados en detalle. Como en todos los temas hay posturas distintas y, eso, es parte de la conversación y el diálogo para después llegar a una propuesta consensuada”.

Lo aprobado en general contempla un quórum especial para las reformas constitucionales, adoptando un guarismo que exige tres quintos de diputados (as) y senadores (as) en ejercicio, para efectos de aprobar la reforma.