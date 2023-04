Política 19-04-2023

Proceso Constituyente: más de 900 enmiendas fueron presentadas para su discusión en particular



Luego de extensas jornadas de trabajo, el lunes terminó el plazo de cinco días para que los integrantes de la Comisión Experta presentaran enmiendas a las normas constitucionales generales aprobadas por el pleno. Fueron más de 900 las indicaciones ingresadas a las Secretarías de las subcomisiones del órgano constitucional, las cuales serán sistematizadas en un documento para su consolidación.

Entre las iniciativas presentadas destacan las referidas a los cambios en el Sistema electoral, estableciendo un umbral del 5% para que los partidos políticos puedan llegar al Congreso, la protección del medio ambiente, sistema de salud, escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género y Poder Judicial, entre otras.

Respecto a las enmiendas sobre sistema electoral, la comisionada Natalia González señaló que estas buscan que las fuerzas presentes en el Congreso sean más centrípetas y menos fragmentadas. Una de ellas propone “prohibir las listas de independientes, para evitar lo que sucedió en la Convención Constitucional”. Respecto a la discusión sobre pactos electorales, Gonzalez señaló que “no queremos prohibirlos, sino que buscamos que el sistema electoral sea con lista abierta, lo que significa que las personas podrán seguir votando por el candidato de su preferencia y, no sólo marcando por el partido”.

En contrapartida, la comisionada Antonia Rivas señaló que su sector presentó enmiendas para “un sistema de listas cerradas, que quiere decir que las personas votan por una lista y no por un candidato en particular. Si bien es un cambio en la forma electoral, esto permite fortalecer a los partidos políticos y a la democracia, en conjunto con las normas de antidiscolaje y el umbral del 5%”.