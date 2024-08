Política 03-08-2024

ProChile: Exportaciones chilenas al Medio Oriente crecieron más de 34% en el primer semestre



Salmón, trucha, manzanas, productos forestales y minerales fueron los principales impulsores de un alza relevante en las exportaciones chilenas hacia los países de Medio Oriente, que en la primera mitad de este año subieron 34,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre enero y junio, los bienes y servicios enviados desde Chile a dicha región superaron los US$ 366 millones, según datos de ProChile en base a registros del Servicio Nacional de Aduanas. Esta cifra incluye más de US$ 67 millones en salmón y trucha (44,1% más que en el mismo período del año anterior), US$ 20 millones en manzanas frescas (un alza de 10,2%) y US$ 167 millones en envíos de hierro (86,3% más que en el primer semestre de 2023).

Con ello, Medio Oriente se posicionó como el destino de mayor crecimiento para las exportaciones chilenas en el período.

Dentro del Medio Oriente, el principal mercado para las exportaciones chilenas entre enero y junio fue Bahréin, que recibió US$ 141 millones, un salto de casi 85% respecto del mismo período del año anterior, con el hierro como el principal producto.