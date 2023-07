Política 18-07-2023

ProChile:Exportaciones a India crecen 54,1% y marcan un récord histórico para el mes de junio



La fuerte demanda de productos como yodo, nueces, molibdeno, kiwis frescos y semillas de coliflor explican el histórico aumento de las exportaciones chilenas a India durante el mes de junio. El dato es uno de los principales hallazgos del Informe de Exportaciones No Cobre No Litio que elabora el Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile.

En efecto, los envíos a India registraron más de US$ 74 millones, cifra que representa un 54,1% más que el mismo período del año 2022. El Director General de ProChile, Ignacio Fernández, comentó que “estos números son doblemente importantes, ya que por un lado destacan la fortaleza y diversidad de nuestras exportaciones y por otro, destacan la creciente importancia de India como socio comercial clave para Chile".

Dentro del primer semestre, el país asiático se ubica como el 11vo destino a nivel mundial con envíos por US$ 703 millones, lo que significa una participación de 16,6% del total de envíos nacionales.