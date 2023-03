Social 18-03-2023

Procurador de Irlanda analizó experiencia constitucional de su país en conversatorio de la UTalca







• Como parte de su visita oficial a Chile, el Attorney General (Asesor Legal) del país europeo, Rossa Fanning, explicó los últimos cambios efectuados en su sistema constitucional y su funcionamiento.



“La constitución y las experiencias de reforma constitucional de Irlanda”, fue el nombre del conversatorio organizado por la Embajada de la República de Irlanda en nuestro país con la colaboración del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

La actividad fue parte de la visita oficial que realizó el Attorney General (Asesor Legal) de Irlanda, Rossa Fanning, con ocasión de la celebración del Día Nacional de ese país, y tuvo como objetivo contar las experiencias constitucionales de Irlanda en medio del nuevo proceso constituyente que vive Chile.

El procurador indicó que, si bien su Constitución data de 1937, en los últimos 20 años se ha llevado a cabo un proceso denominado sistema de Asambleas de Ciudadanos, que significa la elección al azar de un grupo de personas de dicho país (ciudadanos) que se reúnen todas las semanas, por lo general los sábados, para proponer reformas a la Constitución. Una labor no remunerada y donde sólo se recibe dinero para el transporte.

Las recomendaciones que emanan desde estas asambleas son sometidas a la aprobación del Congreso. “La idea es no hacer constituciones difíciles de enmendar, deben ser adaptables, debe haber un equilibrio, entendible, sin discriminación”, afirmó Fanning.

La autoridad irlandesa agregó que, durante estos procesos en su país “hay mucha preocupación por la neutralidad y que los involucrados no sean influenciados. (…) La convención no va a curar todos los problemas, pero si da cierta legitimidad, y como está compuesta por ciudadanos, sí se pueden reflejar sus demandas”, planteó.

Algunos aspectos que se han modificado en Irlanda a través de este sistema son la definición de matrimonio, la legalidad del aborto y los derechos de la mujer, que se basaban en ideologías religiosas. “Todo eso fue cambiando de manera paulatina con la cooperación de las personas”, precisó.

El académico del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH) de la UTalca, Gonzalo Aguilar, destacó que, “esta es una experiencia súper interesante que podríamos tomar como ejemplo, es un organismo de participación directa de la ciudadanía”.

Junto al procurador y el profesor Aguilar, participaron del conversatorio Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y Daniela Méndez, académica de la Universidad Santo Tomás.