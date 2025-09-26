Política 26-09-2025

Procuran mayor protección de las personas mayores en el transporte público



Fortalecer la protección de las personas mayores, con discapacidad y neurodivergentes, como usuarios del transporte remunerado de pasajeros, es la finalidad de un proyecto aprobado en general por la Comisión de Personas Mayores.

El objetivo de la iniciativa es garantizar y fortalecer la integridad física y psíquica de los usuarios del transporte remunerado de pasajeros. Pero, además, acentuar dicha situación hacia personas más vulnerables, como son los adultos mayores, con discapacidad y neurodivergentes. Asimismo, busca elevar los estándares de operación y fiscalización del sistema de transporte.

Para sus fines, el proyecto emprende adecuaciones a la Ley de Tránsito. Actualmente, la norma pide a los conductores acreditar que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de sus capacidades físicas o síquicas. La presente propuesta avanza en exigir que dicha acreditación pase por un examen médico que lo respalde.

Y, para asegurar la aptitud de los conductores con licencia profesional, la propuesta acorta de cuatro a dos años el tiempo en que deben acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos mencionados.

Asimismo, el proyecto establece que los conductores de transporte remunerado deberán otorgar el tiempo necesario para facilitar el acceso de los adultos mayores, personas con discapacidad o neurodivergentes a los vehículos. La idea es evitar cualquier comentario o expresión que pueda afectar su tranquilidad o dignidad, tanto a ellos como a sus acompañantes.

