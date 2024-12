Nacional 05-12-2024

Productora detrás de serie del caso Matute llega a acuerdo con la familia y usará nombres ficticios en la producción

A meses de que la familia de Jorge Matute manifestara su rechazo por la realización de la serie que busca retratar la desaparición del joven penquista en el año 1999 y su posterior hallazgo sin vida en 2004, Fábula, la productora detrás de la producción decidió que en esta se ocuparán nombres ficticios. La decisión llega luego de que la madre del joven Teresa Johns, afirmara que no han autorizado que se realice ninguna producción con el nombre de su hijo y que Álex Matute, hermano de "Coke", expresara su molestia luego de que trascendiera que se utilizarían los nombres reales en la serie, afirmando que eso nunca lo han permitido.

Sin embargo, la familia se dirigió al Congreso Nacional en noviembre de este año para exigir la detención del rodaje de la serie, y en caso de que no se suspenda, demandaron modificaciones en el guion, incluyendo la alteración de ciertos hechos y la sustitución de los nombres reales por ficticios. En la instancia, Álex Matute, hermano del joven expresó ante los parlamentarios de la comisión de Cultura de la Cámara su preocupación y rechazo hacia la serie producida por Netflix y Fábula. "Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre ni el mío", manifestó.