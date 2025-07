Agricultura 12-07-2025

Productores de la región del Maule egresaron del programa Transición a la Agricultura Sostenible-TAS

Luego de dos años de un aprendizaje teórico y práctico en terreno, esta mañana egresaron del Programa de Transición a la Agricultura Sostenible-TAS- de INDAP, 72 pequeños productores y productoras de 7 comunas de la región del Maule.

El TAS es un programa estratégico de INDAP, impulsado por la actual administración de la institución, y que es ejecutado por INIA. Éste busca brindar asesoría especializada para acompañar la transformación productiva de los agricultores y agriculturas, que deciden adoptar prácticas y manejos sostenibles en sus sistemas de producción.

Cristina Briones, directora regional (s) de INDAP, destacó la importancia del programa y su impacto en los productores. “Este es un lineamiento estratégico de nuestra institución, que hemos fortalecido harto y potenciado desde esta administración. Lo que queremos es sumar más agricultores en esta línea de transición hacia una agricultura más sostenible. Todos queremos y anhelamos una agricultura más limpia, que cuide nuestro medio de vida social, económico y ambiental y que son parte importante de lo que es la nueva era, en cuanto a la agricultura.”

La directora de INIA Raihuén, Carmen Gloria Morales, indicó que a través de este programa los productores participantes han logrado aprender y rescatar antiguas técnicas utilizadas en la agricultura, aprendiendo a utilizar todo lo que el campo puede ofrecer. “Esto se ha enfocado en 7 comuna de la región del Maule y tiene el fin básicamente de poder integrar conocimientos agroecológicos, para que las personas que están dentro del programa puedan también realizar estas prácticas en sus sistemas productivos, básicamente en la producción de hortalizas y en frutales. Es volver a lo tradicional, a lo simple, al sano, a lo inocuo y que permite poder replicarse de manera muy sencilla a nivel intrapredial. La idea es poder rescatar ciertas técnicas y poder hacer de esto algo mucho más masivo y más sano.”

El delegado presidencial regional Humberto Aqueveque, valoró este tipo de iniciativas que dijo, no solo mejoran la producción, sino que contribuyen también a proteger el medio ambiente y otorgan productos de mejor calidad. “Lo que nosotros buscamos a través de la sostenibilidad es que sean productos individuales con características propias, que permitan también aumentar el valor definitivo en esa producción. Es por eso que, en muchas partes del mundo, se beneficia aquellos productos que tienen sello verde, aquellos productos que nacen de una producción limpia, de la agroecología.”













Rosa Molina Martínez, fue una de las egresadas del programa TAS, es de la comuna de San Javier, su predio será piloto, y es productora de forraje hidropónico, cría ovejas, conejos y en su unidad productiva cultiva todo tipo de verduras. “Esto no es un sueño, es una realidad y una realidad que uno puede llevar a cabo con todo lo que uno tiene en casa, aprovechar todo lo que sale cada día de la casa, de los animales, no tenemos por qué recurrir a una industria fuera de nuestro alcance, que muchas veces no hay para comprar. Entonces, es demasiado bueno para nosotros, y rescatar muchas cosas que nosotros no teníamos idea que había, la diversidad que es importante, los corredores ecológicos para nuestras aves, los hoteles de insectos, que eran ajenos a nuestro vocabulario, ahora sí estamos muy familiarizados. Y ojalá sea para muchos otros, así lo vamos a intentar dentro de nuestro humilde aprendizaje que tuvimos, lo vamos a intentar hacer”.

La ceremonia de egreso se realizó en el teatro municipal de San Javier y contó también con la presencia del alcalde de San Javier, Jorge Silva, los jefes de área INDAP de Talca, Rodrigo Verdugo, de Cauquenes, Ana María de la Fuente, de San Javier, Esteban Rojas, asesores técnicos del programa, representantes de parlamentarios y Felipe Guerra, profesional del nivel central del equipo TAS.

En la jornada los productores realizaron un intercambio de semillas y se entregó la señalética a los productores cuyos predios fueron elegidos como predios demostrativos para temas de sustentabilidad.