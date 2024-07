Social 27-07-2024

Productores de vinos patrimoniales del Maule participaron en 1° Rueda de Negocios con empresarios turísticos de Constitución

Quince empresas vitivinícolas de la agricultura familiar campesina de la región, se congregaron en el Hotel Banco de Arena, en la 1° Rueda de Negocios, organizada por INDAP, la cual contó con la colaboración de la oficina de turismo de la I. Municipalidad de Constitución.

La instancia, que se enmarca dentro de la Estrategia Vitivinícola del Maule, que está impulsando INDAP, buscó conectar a los productores de vinos patrimoniales de la región, principalmente de las agencias de área INDAP de Curicó, San Javier y Cauquenes, con los empresarios gastronómicos y turísticos de Constitución, con el fin de generar nexos y posibles negocios.

Jorge Céspedes, director regional de INDAP, se mostró muy contento y satisfecho por la realización de esta iniciativa, que dijo, busca posicionar los vinos campesinos y fortalecer los circuitos cortos de comercialización, lineamientos institucionales de INDAP. “Agradecer al municipio de Constitución que se la ha jugado, la comuna más turística de la región. Establecer esta vinculación entre nuestros productores y los actores gastronómicos locales es realmente primordial, más allá de lo que tradicionalmente hacemos, de poder mejorar la producción o mejorar la calidad del producto, es sumamente importante este desarrollo, este acercamiento con los poderes compradores. Por allí dijimos que nunca van a pasar de moda los circuitos cortos y aquí creo que efectivamente se está llevando y relevando la importancia de que el productor pueda comercializar de forma directa y sobre todo darle al patrimonio un valor local, de autenticidad.”

Carolina Willmer, encargada de la oficina de turismo de la I. Municipalidad de Constitución, destacó el trabajo conjunto entre ambas instituciones, con lo que se pretende alcanzar beneficios tanto para los productores, como para los empresarios de la comuna. “Queremos comenzar a trabajar, en una primera instancia con INDAP, para ver el fortalecimiento de la industria vitivinícola en este caso de la región del Maule y ver cómo nos podemos encadenar con algunos de los empresarios de nuestra comuna, que ellos se puedan visibilizar y quizás poder incorporar algunos de sus productos, en este caso los vinos en su carta o en algunos eventos o con otros empresarios que tal vez puedan requerirlos para algún regalo corporativo. Hay una infinidad de posibilidades, así que creo que esta es una muy buena instancia para comenzar esta alianza y poder fortalecer los lazos, entre el mundo vitivinícola y la industria turística de la comuna.”

En la jornada, los empresarios turísticos de la zona, dueños de restoranes, bares, cabañas, entre otros, pudieron compartir con los productores de vinos patrimoniales apoyados por INDAP, conocer sus procesos productivos, degustar sus vinos y tomar contacto directo con ellos para generar lazos comerciales. Además, recibieron las charlas del chef Rubén Tapia, miembros e la Fundación Callana, quien los instó a recuperar y preservar los sabores tradicionales de la zona y también recibieron importante información y recomendaciones del sommelier Mario Astudillo, de la municipalidad de Constitución, con la charla introducción a las cepas maulinas y sus posibles maridajes.

Tito Escaida, de las cabañas Jardines de Quivolgo, fue uno de los empresarios participantes en esta rueda de negocios. Él, agradeció esta oportunidad de vincularse con los productores de vino de la agricultura familiar, como una forma de fortalecer el turismo local. “Es una tremenda oportunidad, porque Constitución necesita levantar su turismo, somos muy hermosos como ciudad como para perder esta oportunidad, y esto nos ayuda a generar las redes, generar los lazos, entender que hay más personas, no solo nosotros, no mirarnos el ombligo y ver que hay otras personas que nos pueden ayudar y al generar estos lazos, podamos darnos a conocer afuera y ellos se dan a conocer también. Creo que estas oportunidades la gente si sabe tomarlas, le va a poder sacar el mayor partido posible”.

PRODUCTORES DE VINOS PATRIMONIALES

Pablo Morales, de Viña El Origen, agradeció la oportunidad de ser parte de esta rueda de negocios. “La iniciativa es fantástica, creo que es una oportunidad necesaria, esperada y creo que la institución se está poniendo muy bien las pilas y la camiseta por los vinos, es algo histórico, esperemos que, dé muy buen resultado, que se den estos nexos necesarios y que estos vinos patrimoniales y naturales puedan tener un nicho ojalá local y no tengamos que mirar tanto hacia afuera, a Santiago, y podamos valorar lo propio en nuestra propia zona”, afirmó

Manuel Rodríguez Méndez, de Viña Alto La Campiña de Villa Alegre, también valoró esta iniciativa: “Me parece una excelente idea, para difundir más nuestros productos y se incentiven más las ventas, que en el fondo es lo que perseguimos todos”