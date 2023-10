Opinión 18-10-2023

PROFESOR



Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro



Profesor, quizá, en aquel tiempo, no alcance a darme cuenta de tu esfuerzo y dedicación, quizá mi juventud primera traicionó el entendimiento, quizá mi atención viajaba en el trampolín del juego y las travesuras, pero hoy, reconozco tu fortaleza, el empeño, aquellas sabias palabras, los buenos consejos, que fuiste tú quien me enseñó a leer y escribir, a descubrir el mundo bajo mis pies, a resolver conflictos y problemas, a esperar de la vida días felices y aquellos otros cargados de angustia y desazón. Entonces, hoy, te puedo agradecer en tu día maestra y maestro, que no me falte vida para decir, simplemente, gracias e infinitas gracias profesor.

El profesor debe ser modelo y referente para sus alumnos, aquel quien regala de su experiencia conocimientos, habilidades y destrezas, quien acompaña a la nueva generación para formar personas de bien en un mundo convulsionado y en permanente cambio y transformación.

El día del Profesor en Chile es una efeméride que conmemora la labor de los profesores de la educación básica y media. Se celebra el 16 de octubre, fecha que coincide con el día de la creación del Colegio de Profesores de Chile el año 1974.

El maestro es quien acompaña al discípulo, aquel que conoce de sus aciertos y errores, el que corrige cuando se equivoca, quien está atento a los trascendentes cambios que niños y niñas van sufriendo en su continuo proceso de enseñanza aprendizaje.

Tu voz acompasada inundó el salón de clases, cada gesto, cada mirada fue caricia en las mentes juveniles que se te dieron a cargo, tú con virtud, experticia y afecto fuiste dando molde a una personalidad que hoy agradezco, cuando el frío del invierno arrecia o cuando el tibio calor de primavera invitó a la poesía, gracias maestro, gracias por tu entrega honesta y desinteresada.

Si alguna vez tu voz llamó la atención fue para corregirme, si alguna vez fuiste severo, de seguro me lo merecía, por eso hoy te agradezco, quiero escuchar la sabiduría que en tus palabras acumulaba la experiencia del mejor conocimiento y la mejor conducta que anhela un hombre de bien, mañana, ya será tarde, por eso hoy, te lo agradezco.

Si mis versos no tocaron tu alma, si mis sueños viajaron a lugares remotos, si entre el bullicio de la ciudad no distingo tu voz, si estoy aquí tendido tranquilo y quieto, agradezco siempre tu sabia voluntad.

Cuando mi tiempo sea sólo un recuerdo, cuando otros vengan a enseñar por los caminos de Retiro, cuando mi voz se apague y el secreto de la noche me acurruque entre sus manos, podré decir estuve aquí y éstas fueron mis palabras.