Nacional 01-07-2023

Profesor es acusado de amenazar de muerte a colega: Antes la denunció por acoso sexual

Una intriga de tono fílmico se está viviendo al interior del Colegio María Inmaculada de Concepción: un profesor de química fue formalizado por amenazas de muerte contra una colega, a quien anteriormente él mismo había denunciado por acoso sexual, y asegura que el mensaje intimidatorio en cuestión -enviado desde su mail institucional- no fue escrito por él.

"Sé dónde vives y tus horarios, también dónde estudian tus hijos. Cuando menos lo esperes te voy a matar a ti y a ellos", dice el correo electrónico, que fue leído por el fiscal Sergio Caro ante el Juzgado de Garantía de Concepción.

"No descansaré hasta verte desaparecer (...) Recuerda que los accidentes ocurren y es fácil que tu auto no frene en la autopista", señalan otros fragmentos del mail que recibió la víctima, de iniciales S.G., quien se desempeña como jefa de la Unidad Técnica del colegio.

"La vía para enviar el mensaje amenazante corresponde al correo (electrónico) propio de las labores en este establecimiento educacional", señaló Caro en la audiencia, reconociendo además que ambas partes "mantenían conflictos previos", según publica hoy Las Últimas Noticias.