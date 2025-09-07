Hoy
domingo 07 de septiembre del 2025
Crónica 07-09-2025
Profesor Pedro Zamorano ingresó a la Academia Chilena de la Historia
En ceremonia efectuada en el Instituto de Chile, el Profesor de la Universidad de Talca Dr. Pedro Zamorano Pérez fue recibido como nuevo miembro del primer organismo que reúne a los historiadores más destacados del país.
La ceremonia se efectuóbajo la presidencia del académico Joaquín Fermandois Huerta. En la ocasión, el nuevo académico hizo el elogio de su antecesor Luis Lira Montt, cuyo sitial ocupó, recibiendo el diploma y medalla correspondiente.
El Dr Zamorano es desde ahora el segundo maulino en llegar a la Academia, anteriormente, desde 1996, era integrante por esta zona Jaime González Colville.
Freddy Mora | Imprimir | 110
