Cultura 08-11-2026

Profesora linarense Angélica Pérez presentó su libro “Detrás del perfil”

- La docente de la Escuela Ramón Belmar Saldías dio a conocer su primera obra literaria, un libro que combina experiencias personales y contenidos de autoayuda, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de hablar abiertamente de la salud mental.

En Linares se realizó el lanzamiento del primer libro de la profesora Angélica Pérez, una obra que aborda la depresión, la influencia de las redes sociales y la importancia de enfrentar los problemas de salud mental, entregando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones difíciles.

La autora, docente de profesión, manifestó su orgullo y satisfacción por concretar este proyecto literario, que nació a partir de una experiencia personal y de un proceso de escritura impulsado por su psiquiatra.

Según explicó, se trata de un libro de carácter híbrido, que combina distintas formas de expresión y contenidos orientados a la autoayuda, buscando acompañar a personas que enfrentan episodios de depresión y otras dificultades emocionales.

“La principal temática de mi libro es la depresión y las redes sociales. Es un libro híbrido, como una autoayuda para las personas que están pasando por este tipo de procesos. Hay que ser valiente y demostrar que sí se puede salir adelante”, expresó Angélica Pérez.

Respecto de las motivaciones que dieron origen a esta publicación, la profesora relató que la escritura comenzó como parte de un proceso personal recomendado por su especialista, especialmente para enfrentar dificultades relacionadas con la memoria. “Lo principal que me motivó fue mi psiquiatra, porque me hizo escribir, escribir y escribir por mi problema de memoria. De ahí nace este libro, también para dar a conocer que la salud mental es una problemática diaria que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, y que hay que hablar de ella”, señaló.

La escritora destacó que uno de sus principales objetivos es contribuir a visibilizar la depresión y promover una conversación abierta sobre la salud mental, considerando que muchas personas enfrentan estas situaciones en silencio.

Asimismo, adelantó que esta primera publicación podría tener continuidad, ya que proyecta escribir una segunda parte de su obra.

En cuanto a su distribución, informó que el libro puede adquirirse a través de plataformas como Amazon y Mercado Libre. También señaló que las personas interesadas pueden contactarla directamente mediante sus redes sociales, Facebook e Instagram, para coordinar la entrega personal de ejemplares a un precio más conveniente.



