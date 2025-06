Política 05-06-2025

Profesores de Linares se suman a paro nacional de 48 horas

Con una alta adhesión a nivel nacional comenzó el Paro Nacional por 48 horas, convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, ante las insuficientes respuestas por parte del Mineduc a los seis puntos de su denominada Agenda Corta.

En el caso de Linares, delegaciones de profesores de diferentes comunas realizaron una marcha por el sector céntrico, la que concluyó en Plaza de Armas.

Los dirigentes señalaron que “son seis puntos que estamos planteando en la Agenda Corta y hasta ahora las respuestas son insuficientes. Han habido algunas respuestas del Gobierno en ciertos temas, pero no lo que nosotros consideramos necesario. Se llama Agenda Corta porque precisamente están los más urgentes y precisamente esos no han tenido respuestas”.

Del mismo modo indicaron que “la siguiente etapa en caso de no nos den respuesta, sería un Paro indefinido, nosotros no queremos eso, por lo que llamamos al Gobierno que entienda que los temas que estamos planteando son de necesidad urgente y por lo tanto necesitamos respuestas concretas”.