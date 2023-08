Crónica 03-08-2023

Profesores de Linares también se suman al paro nacional docente de 48 horas



Ayer se inició el Paro Nacional Docente de 48 horas, que se mantiene hasta este jueves, luego de haber protagonizado una movilización de 24 horas y no se descarta que pueda extenderse indefinidamente.

Los dirigentes locales manifestaron que “el Gobierno no le ha dado el carácter de urgencia al tema de educación digna, que hoy día está impidiendo el normal desarrollo de las labores educativas a lo largo y ancho del país”.

Son ocho los que plantea el Colegio de Profesores, exigiendo respuesta no solo a la brevedad sino también de manera satisfactoria. Uno de esos puntos es la denominada deuda histórica con los profesores, por la cual el gremio espera que el gobierno brinde “respuestas concretas” y pronto.

En Linares, los docentes marcharon al mediodía de ayer de manera pacífica por el sector céntrico de la ciudad, haciendo alusión a las demandas del magisterio.